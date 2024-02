KIM PETRAS – 02 marca 2024 – EXPO XXI, Warszawa

Bilety dostępne na: LiveNation.pl

Debiutancki album “Feed The Beast” ukaże się 23 czerwca. Album dostępny w sprzedaży.

KIM PETRAS ogłasza światową trasę koncertową Feed The Beast Tour mat. promocyjne

21 czerwca 2023 – przed wyczekiwaną premierą jej debiutanckiego albumu “Feed The Beast”, zdobywczyni nagrody GRAMMY, międzynarodowa sensacja muzyki pop i doceniona przez krytyków autorka tekstów, Kim Petras, ogłasza swoją trasę koncertową Feed The Beast World Tour, wyprodukowaną przez Live Nation.

Północnoamerykańska część trasy rozpoczęła się 27 września w Austin w Teksasie, a następnie przyjdzie kolej m.in. na Miami, Boston, Brooklyn, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Nashville, Houston i San Diego.

Następnie Kim wyruszy w brytyjsko-europejską część trasy, która rozpoczną się 13 lutego w Birmingham w Wielkiej Brytanii, a następnie przeniesie się m.in. do

Manchesteru, Londynu, Brukseli, Paryża, Kolonii, Amsterdamu, Mediolanu i Warszawy.

Trasa będzie oferować wiele różnych pakietów VIP i doświadczeń dla fanów, aby przenieść ich wrażenia z koncertu na wyższy poziom. Pakiety różnią się między sobą, ale obejmują Meet & Greet i możliwość zdjęcia z Kim, wcześniejsze wejście na teren koncertu oraz limitowane gadżety. Bilety, informacje o sprzedaży, pakiety VIP i informacje o trasie można znaleźć na stronie KimPetras.com oraz na LiveNation.pl.

W zeszłym roku Kim również wystąpiła na festiwalach na całym świecie, między innymi na Osheaga w Montrealu 6 sierpnia, The Town w São Paulo 10 września, Life is Beautiful w Las Vegas 24 września i Corona Capital w Mexico City w listopadzie.

Kim świętowała wydanie swojego albumu “Feed The Beast” i światową trasę koncertową na żywo w TODAY Plaza w ramach Citi Concert Series.

15-utworowy album pełen popowej perfekcji, “Feed The Beast”, zawiera najnowszy przebój Kim „Alone” z udziałem ikony hip-hopu Nicki Minaj, platynowy przebój z Samem Smithem „Unholy”, viralowe hity uwielbiane przez fanów, takie jak body-positive „Coconuts” i mocny bitowy singiel „brrr”. Album zawiera również współpracę z gwiazdą alt-popu BANKS w utworze „BAIT” oraz długowyczekiwane nowe utwory, takie jak „King of Hearts” i „uhoh”. Płyta “Feed The Beast” (Republic Records/Amigo Records) jest już dostępny w przedsprzedaży.

Album “Feed The Beast” i światowa trasa koncertowa uzupełnią przełomowy rok dla artystki, który obejmował zdobycie pierwszej nagrody GRAMMY (za utwór „Unholy”), udział w Gali Met jako gość Marca Jacobsa i pojawienie się na okładce kultowego Sports Illustrated Swimsuit.

Kim stała się jednym z najbardziej rozchwytywanych talentów muzycznych, prowadząc niezwykle dynamiczną karierę z szeregiem uznanych przez krytyków singli i projektów, ponad dwoma miliardami globalnych streamów, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Ameryce Północnej i Europie oraz hojnymi pochwałami od głównych mainstreamowych mediów i opiniotwórców na całym świecie