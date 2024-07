Już w niedzielę w Polsacie o 20:00 startuje ósmy sezon Must Be The Music, które wiosną okazało się najchętniej oglądanym programem muzycznym w Polsce. Po raz kolejny nie zabraknie utalentowanych wokalistów i muzyków, ale ozdobą show będą również jurorzy. Pierwszy odcinek show przyniesie ogromne emocje i to właśnie za sprawą gwiazd - dojdzie bowiem do ostrej sprzeczki między Korą a Piotrem Roguckim.

Reklama

Zobacz: Gwiazdy MBTM na ramówce Polsatu. Kora potraktowana jak królowa

Jak doszło do kłótni? Kora nie była zadowolona z faktu, iż Piotr po występie jednego z uczestników, wcisnął czerwony przycisk "NIE". Wokalistka zirytowana decyzją kolegi... zmieniła w panelu jego ocenę na "TAK". To wywołało burzliwa dyskusję. Możecie zobaczyć ją oglądając poniżej przedpremierowe wideo.

Zobacz: Wyjątkowy występ na scenie MBTM. Kora nie mogła powstrzymać łez

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas finału siódmej edycji Must Be The Music: