Jakie lęki i fobie prześladują polskie i zagraniczne gwiazdy? Ta lista jest naprawdę długa. Latanie samolotem, pająki czy ciemne pomieszczenie - te zdarzają się najczęściej. Są jednak tacy, którzy boją się naprawdę dziwnych rzeczy. Prym w tej kwestii z pewnością wiedzie Victoria Beckham. Przypomnijmy: Victoria unika publicznych toalet. Boi się pewnej rzeczy

Reklama

Jedną z najdziwniejszych fobii wśród gwiazd ma z pewnością Kora. Gwiazda w jednym z wywiadów przyznała, że jest uczulona na obecność drugiej osoby w sypialni. Dlatego też ze swoim mężem, Kamilem Sipowiczem mają dwa oddzielne pokoje. Artystka powiedziała wprost , że nie widzi w tym nic złego. Podczas snu ważna jest dla niej cisza i regeneracja.

Trzeba przyznać, że to naprawdę dziwne. Ciekawe, jak znosi to Sipowicz.

Zobacz: Kora po chorobie zapowiada spore zmiany: Teraz sobie pożyję

Zobacz także

Reklama

Kora i inne gwiazdy "Must be the Music" na ramówce Polsatu: