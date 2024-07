Arkadiusz Milik jednak nie zmieni klubu! Polski napastnik zostaje w Ajaxie Amsterdam. Od zakończenia Euro 2016 i powrocie Polaków do kraju, dużo mówiło się o transferze polskiego napastnika do innego klubu. Pisano, że interesuje się nim Everton, Napoli, a nawet słynny klub Barcelona, w którym gra Leo Messi. W końcu polski napastnik jest jednym z najlepszych zawodników w holenderskiej lidze, dlatego wiele klubów po Euro chciało go odkupić, jednak ostatecznie Arkadiusz Milik w najbliższym sezonie nie zmieni klubu.

Ajax i Arkadiusz Milik doszli do porozumienia, że piłkarz nie odejdzie z klubu w tym okienku transferowym. Sztab szkoleniowy z głównym trenerem Peter Bosz naciskał na to, by zatrzymać najlepszego strzelca poprzedniego sezonu. - poinformował Ajax Amsterdam na stronie klubu.

Arkadiusz Milik, który podczas Euro 2016 stał się bohaterem memów, obecnie przebywa na urlopie wraz ze swoją dziewczyną Jessicą Ziółek. Para wróci do Amsterdamu 22 lipca.

Arkadiusz Milik z ukochaną na wakacjach:

