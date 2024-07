1 z 6

Łukasz Jakóbiak przez 4 lata zapraszał gwiazdy do swojej kawalerki, a teraz... sytuacja się odwróciła. Znany i ceniony youtuber postanowił odwiedzić gwiazdy w swoich mieszkaniach! Na pierwszy raz poszedł Tomek Oświeciński, czyli znany wszystkim "Strachu" z hitowego już "Pitbulla. Niebezpieczne kobiety". Jak mieszka znany aktor? Co zdradził Łukaszowi? Zobaczcie zdjęcia i wideo!

Tomek Oświeciński pokazał mieszkanie!

Tomek Oświeciński mieszka w wielkim apartamencie, urządzonym bardzo nowocześnie. Wystarczy spojrzeć na kuchnię oraz przestronny salon. Oświeciński, jak sam przyznał Łukaszowi, nie lubi sprzątać, a więc ciężko w jego mieszkaniu o bibeloty, figurki i inne gadżety. Oczywiście wyjątkiem jest sypialnia, gdzie swój kącik ma córka, Maja, która mieszka z ojcem, kiedy to jemu przypada opieka nad dzieckiem (Tomek i mama Mai nie żyją razem, jednak dogadują się świetnie w kwestii Mai). Maja, znana z serialu "Na wspólnej", przyznała, że często śpi z tatą w łóżku albo w salonie.

W salonie Tomasz trzyma kilka pamiątek. Wśród nich jest wielki plakat Michaela Jacksona! Dlaczego? Okazuje się, że kiedy Tomek był osobistym ochroniarzem Michaela Jacksona podczas jego koncertu w Warszawie na Bemowie w 1996 roku! Oświeciński przyznał się również do podrabiania autografów znanego muzyka! Kiedy fani prosili go o podpis na płycie, Tomek nie miał odwagi podejść do wokalisty i sam się podpisywał na płytach, za co teraz przeprosił ;)

Zobaczcie, jak mieszka Tomasz Oświeciński. Podoba się Wam jego apartament?

Łukasz Jakóbiak w mieszkaniu Tomka Oświecińskiego. Jak sam pisze, jego nowy program "Jak mieszkają gwiazdy" będzie pojawiał się w sieci raz w tygodniu we wtorek!