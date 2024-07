Tomasz Zimoch zawieszony w Polskim Radiu!

Tomasz Zimoch został zawieszony w pełnieniu obowiązków w Polskim Radiu. Komentator sportowy pracował tam od wielu lat i relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe. Niestety zarząd zawiesił go w pełnieniu obowiązków zawodowych, o czym poinformowały władze radia w oświadczeniu:

Sprawa dotyczy wywiadu, którego Tomasz Zimoch udzielił "Dziennikowi Gazety Prawnej". To właśnie tam mocno ocenił ruchy kadrowe w mediach:

Kto mnie będzie weryfikował, kto będzie sprawdzał, czy jestem dobrym dziennikarzem sportowym, czy moje poglądy polityczne będą miały znaczenie? To jest gorzej niż w stanie wojennym, gorzej niż za komuny. To jest poniżanie dziennikarzy, wydawców. Ludzie są upokorzeni, zmęczeni. Co ja mam pokazać – transmisje, audycje, depesze? Boję się, że ten naród się całkiem podzieli, że za nic będzie miał autorytety, sądy, instytucje państwowe, że jak ktoś powie, że sędziowie są, przepraszam za słowo, do d..., to będzie to wzbudzać poklask albo tzw. tumiwisizm. I myślę, że od dziennikarza publicznego radia oczekuje się, by zabierał głos w ważnych sprawach publicznych. Nie naruszam przecież zasad etyki dziennikarskiej, staram się tylko zwrócić uwagę na problem - mówi Zimoch.