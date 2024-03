Afera wokół zniknięcia księżnej Kate z każdym dniem przybiera na sile. Choć w mediach pojawia się mnóstwo teorii spiskowych, jedne z częściej przewijających się dotyczą jej stanu zdrowia. Właśnie dotarły do nas kolejne, niepokojące wieści, które ponoć wywołują poważne obawy wśród członków rodziny królewskiej.

Nowe wieści ws. księżnej Kate

W ostatnich miesiącach brytyjska rodzina królewska musi stawiać czoła niemałej aferze. W tym samym czasie dowiedzieliśmy się o chorobie króla Karola III, a także o tym, że Kate Middleton przejdzie planowaną operację brzucha i do swoich obowiązków wróci dopiero koło Wielkanocy. O ile jednak ta pierwsza informacja szybko zniknęła z pierwszych stron gazet, tak druga - niezmiennie na nich króluje, budząc coraz większe poruszenie.

Kate Middleton Rex Features/East News

Choć sympatycy od samego początku wspierali księżną, liczyli, że gdy tylko dojdzie do siebie wyda być może oświadczenie, co członkowie rodziny królewskiej mają w zwyczaju, lub będziemy mogli zobaczyć ją podczas krótkich spacerów. Tak się jednak nie stało! Gdyby tego było mało, w Dzień Matki do sieci trafiło zdjęcie Kate z dziećmi, a internauci błyskawicznie spostrzegli, że zostało ono przerobione, co potwierdziła sama księżna.

Taki obrót spraw jeszcze bardziej zmartwił opinię publiczną, która zaczęła zastanawiać się, co tak naprawdę dzieje się z księżną Kate! Teorii spiskowych jest wiele, ale jedna z częściej pojawiających się dotyczy problemów zdrowotnych przyszłej królowej. Mówi się, że ponoć operacja przyniosła nieoczekiwane konsekwencje, a żona księcia Williama wciąż nie może dojść do siebie. Co poniektórzy twierdzili nawet, że zapadła w śpiączkę.

Kate Middleton Matt Crossick/Press Association/East News

Teraz osoba bliska Pałacowi wyjawiła dla RadarOnline.com, że Kate Middleton rzeczywiście ma fatalnie znosić rekonwalescencję. Ma ponoć problemy z jedzeniem, przez co bardzo straciła na wadze.

Kate ma trudności z jedzeniem. Po operacji nadal dochodzi do siebie, ale rekonwalescencja jest trudniejsza, niż się spodziewano

Sytuacja zdrowotna Kate ma bardzo martwić członków rodziny królewskiej.

Kate była już boleśnie chuda, więc za murami pałacu jest to powód do poważnych obaw - dodaje źródło RadarOnline.com.

Czy tak rzeczywiście jest? Trudna rekonwalescencja wydaje się najbardziej prawdopodobną ze wszystkich teorii, jednak milczenie Pałacu i brak jakichkolwiek aktualizacji w kwestii zdrowia Kate od samego początku budzą coraz większy niepokój.

Kate Middleton Rex Features/East News