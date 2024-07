Filip Chajzer opisał na swoim profilu na Facebooku nieprzyjemną sytuację, do której doszło podczas sobotniego marszu KOD w Warszawie. Co prawda nie dotyczy ona jego, a jego znajomej - dziennikarki TVP Info. Reporterka, prywatnie przyjaciółka Filipa Chajzera, została słownie zaatakowana przez uczestników manifestacji.

Wszystko się nam już trochę pomieszało. Marsz okazał się sukcesem. Frekwencja fantastyczna. Ludzie uśmiechnięci od ucha do ucha, dzieciaki, flagi, nasze i unijne. Tyle w TV i na portalach. Tymczasem jestem w trakcie uspokajania bardzo bliskiej mi reporterki TVP INFO, która kilkadziesiąt razy dowiedziała się dzisiaj o sobie, że jest reżimową kur...ą i ma sp... z kostką swojej stacji. Jest w słabym stanie a pracuje tam od lat, relacjonuje to co się dzieje, a nie to co jej każą. To ona pierwsza podała dzisiaj frekwencję na poziomie 200tys... Tylko co z tego, tłum wie lepiej bo dla tłumu nie ma odcieni. Jest czarne albo białe. Owszem to samo zawsze słyszę o sobie kiedy służbowo wybieram się na marsze niepodległości... tylko jestem facetem i mam chyba więcej odporności. O kobiecie na per kur..o raczej nie przystoi, szczególnie tym, którzy mają się za jeszcze lepszych od #dobrejzmiany - napisał dziennikarz (pisownia oryg.).