Kariera Tomasza Oświecińskiego nabiera tempa! Sympatyczny Andrzejek z „M jak Miłość” i jeden z najbardziej ulubionych bohaterów programu „Agent: Gwiazdy” już wkrótce może podbić światowe ekrany kinowe. Aktor i trener personalny otrzymał propozycję zastąpienia Arnolda Schwarzeneggera w planowanym na 2018 rok remake'u filmu Jamesa Camerona „Terminator”!

„Terminator” to film, który uczynił z Arnolda Schwarzeneggera jedną z największych gwiazd Hollywood. Choć w filmie wypowiedział zaledwie 58 słów, rola cyborga zapewniła mu miejsce w historii kina. Miejsce, które teraz może zająć Tomasz Oświeciński. Przypomnijmy, że blisko 70-letni Schwarzenegger w rolę Terminatora po raz ostatni wcielił się w zeszłym roku, ale piąta część sagi „Terminator: Genisys” spotkała się z mocną krytyką ze strony widzów jak i filmowych krytyków. Wydawało się, że to ostateczny gwóźdź do trumny serii, ale teraz okazuje się, że są plany jej wskrzeszenia w postaci remake'u klasycznego filmu z 1984 roku.

Tomasz otrzymał propozycję roli Terminatora i był już nawet na pierwszych castingach. Aktualnie w walce o tę rolę pozostali oprócz Tomasza już tylko Dwayne „The Rock” Johnson oraz Tom Hardy. To był zupełny przypadek. Pewnego dnia został wypatrzony w RPA na planie programu „Agent: Gwiazdy”. Akurat w okolicy swój najnowszy film kręcił pochodzący z RPA Neill Blomkamp (reżyser „Dystrykt 9” i „Chappie” - przyp. red.) i zaprosił go na rozmowę. To właśnie Neill przymierzany jest jako reżyser nowego „Terminatora” i był w trakcie szukania odpowiednich kandydatów do tytułowej roli. - mówi nam osoba z bliskiego otoczenia Tomasza.

Ogłoszenie zwycięzcy castingu planowane jest na połowę maja tego roku. Trzymamy kciuki za Tomasza Oświecińskiego i życzymy mu, aby otrzymał upragnioną rolę i mógł wypowiedzieć nieśmiertelną kwestię: „I'll be back!”. A wtedy niewykluczone, że nawet „M jak Miłość” zmieni swój tytuł na „A jak Andrzejek”! :)

