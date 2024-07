Okres przedwyborczy oraz same wybory to gorący czas nie tylko dla polityków, ale także dziennikarzy. W tym czasie bardzo dużo się dzieje, co zmusza dziennikarzy do wytężonej pracy. Tomasz Lis to jeden z czołowych polskich dziennikarzy, któremu tematy polityczne są bardzo bliskie.

Jak dowiedział się tygodnik "Dobry Tydzień", dziennikarz trafił do szpitala 12 maja, tuż po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich. Prawdopodobnie podejrzewano udar. Lis przyznał nawet na antenie TVP Info, że faktycznie kilka dni spędził w szpitalu.

Po wykonaniu serii specjalistycznych badań uznano jednak, że dziennikarz jest zdrowy i może opuścić szpital. To nie pierwsza taka sytuacja. Lis trafił do szpitala również w kwietniu, gdy wybrał się do Holandii, by wziąć udział w maratonie. Dziennikarz zasłabł po dobiegnięciu do mety i wówczas również musiał znaleźć się w szpitalu. To sygnał dla dziennikarza, że warto bardziej zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

