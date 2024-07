Ostatnio polskie gwiazdy nieco podupadają na zdrowiu i coraz częściej są zmuszone do pobytu w szpitalu. Przekonała się o tym niedawno Agata Młynarska, której pracoholizm odbił się negatywnie na stanie jej zdrowia. Przypomnijmy: Agata Młynarska trafiła do szpitala!

Wczoraj do szpitala trafił natomiast Tomasz Lis. O fakcie tym poinformował kolega dziennikarza, Franciszek Orliński, który zamieścił wpis na blogu NaTemat.pl należącym do Lisa. Co ciekawe, ograniczył się on tylko do zagadkowego nagłówka i... zdjęć Tomka w szpitalu. Internauci już zaczęli spekulować, że dziennikarz zbyt mocno trenował do maratonu, który czeka go za kilka tygodni we Frankfurcie.

Tomasz Lis w szpitalu na kroplówce. Życzymy zdrowia!

