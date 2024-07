1 z 9

Tomasz Lis z córką Polą w restauracji

Tomasz Lis z córką Polą wybrali się na obiad do jednej z warszawskich restauracji. Znany dziennikarz zabrał starszą ze swoich córek na wspólny posiłek na świeżym powietrzu. Widać było, że oboje łączy świetna relacja. Nie brakowało rozmów i uśmiechów. Pola Lis, która na co dzień studiuje w USA dziennikarstwo, wyglądała świetnie! Luźna stylizacja świetnie pasowała do jej typu urody. Polecamy: Przepisy na zupę dyniową i makaron z dynią i kozim serem

Mamy wrażenie, że Pola Lis, starsza z córek Tomasza Lisa i Kingi Rusin, jest bardzo podoba do swojego ojca! Iga z kolei - wdała się w matkę. Zgadzacie się?

