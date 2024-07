Pola Lis wspomina udane wakacje. Córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin wrzuciła swoje zdjęcie w bikini. I trzeba przyznać, że ma świetną figurę. Zobaczcie.

Reklama

Zobacz: Jak dobrać kostium kąpielowy do figury?

Instagram

Zobacz także

Pola Lis w bikini

Pola wrzuca zdjęcia z wakacji w Grecji, które spędzała razem z mamą i siostrą Igą. Jest jeszcze jedno zdjęcie w kostiumie kąpielowym, którym Pola pochwaliła się już dawno, ale tutaj nie było do końca wiadomo czy to ona. Teraz mamy już pewność, że ta nimfa z wody to Pola Lis.

A Wy jak uważacie, Pola Lis ma lepsza figurę od siostry? Dla porównania wrzucamy Wam zdjęcie Igi z podobnej perspektywy :).

Reklama

Zobacz także: Pola Lis jest zakochana! Czy Tomasz Lis akceptuje jej związek?