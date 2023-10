Anna Głogowska i Piotr Gąsowski wyprawili swojej córce, Julii, "szesnastkę" w jednym z warszawskich lokali. Rodzinne świętowanie uwieczniły dodatkowo obiektywy paparazzi. Zobaczcie, jak przebiegała impreza urodzinowa jubilatki. Byli partnerzy mają ze sobą doskonałe kontakty - nie zabrakło uśmiechów i czułych gestów.

Reklama

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski świętowali urodziny córki w restauracji

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski zaprosili Julię oraz innych członków rodziny na wspólny obiad z deserem w restauracji. Kadry z tego wydarzenia przedostały się do sieci dzięki fotoreporterom, którzy wyśledzili biesiadujących. W tym roku nie było mowy o hucznej imprezie, z uwagi na to, że niedawno zmarł wujek Julii. Anna Głogowska przezywa żałobę po ukochanym bracie, który zaledwie miesiąc wcześniej wziął ślub. Na szczęście tancerka może liczyć na wsparcie bliskich, w tym byłego partnera, Piotra Gąsowskiego, który nie opuścił jej w trudnych chwilach.

Zobacz także: Piotr Gąsowski spotykał się z ośmioma kobietami na raz: "Nikogo nie krzywdziłem"

Na wspólnym świętowaniu nie mogło zabraknąć przyrodniego brata jubilatki, Jakuba Gąsowskiego (27-latek jest synem Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej). Chłopak zajął przy stole miejsce obok Julii.

Piotr Gąsowski zawsze podkreśla, że z byłymi partnerkami, Hanną Śleszyńską oraz Anną Głogowską, a zarazem matkami jego dzieci, łączy go serdeczna przyjaźń. Co więcej, panie od początku zapałały do siebie dużą sympatią. I rzeczywiście, udała im się trudna sztuka zbudowania zgodnej patchworkowej rodziny. Wspólne zdjęcia aktora i jego ekspartnerek nie są rzadkością. Patrząc na ujęcia z imprezy, nie sposób też zaprzeczyć, że rodzice Julii są w świetnej komitywie i doskonale czują się w swoim towarzystwie.

Przypomnijmy, że miłość Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego zaczęła się w 2005 roku, gdy tancerka i aktor stworzyli parę w "Tańcu z Gwiazdami". Po dwóch latach na świat przyszła ich jedyna córka, Julia. Relacja ta nie przetrwała jednak próby czasu i zakochani rozstali się, zachowując serdeczne kontakty.

Zobacz także

Julii, jeszcze raz, składamy najserdeczniejsze życzenia!

Zobacz także: Piotr Gąsowski świętuje 59. urodziny, a jego córka Julia ma 15 lat i... wygląda jak kopia taty. ZDJĘCIA