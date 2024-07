Tomasz Lis wydaje właśnie książkę pod tytułem "A nie mówiłem?". Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, to zbiór felietonów Tomasza Lisa, które pisał do magazynu Newsweek oraz na Natemat.pl. O czym? Oczywiście o polityce!

W tej książce publikuje teksty, które napisałem w czasie ostatnich prawie czterech lat. W większości, przyznaję to z przykrością, celnie przewiduję to, co się teraz dzieje. Niestety, nie spełniły się głównie przewidywania optymistyczne. Teksty o tym, co może być, czyta się dziś w dużym stopniu jak teksty o tym, co jest. Warto je jednak, tak sądzę, czytać także z myślą o tym, jak być może i jak być powinno - mówi Lis, cytowany przez wirtualnemedia.pl.