Tomasz Karolak jest aktualnie jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Publiczność polubiła go za talent komediowy, który wielokrotnie wykorzystywany był w hitowych komediach czy serialach gromadzących przed telewizory widownie liczoną w milionach. Nie zawsze jednak idzie on w parze z dystansem do siebie.

Aktor oprócz umiejętności przekonywania publiczności do siebie, jest też dobrym biznesmenem. Prowadzi stołeczny Teatr Imka, a spektakle, które są tam wystawiane zbierają głównie pozytywne recenzje. Jednak droga aktora do sukcesu była okupiona ciężką pracą. Na początku na jego konto wpływało tylko wynagrodzenie w wysokości 540 złotych. Początki kariery gwiazdor wspominał w ostatnim wywiadzie dla "Gali".

- Pierwsze dziewięć lat po szkole teatralnej nie wiedziałem, co to kamera. Nieprędko osiągnąłem tak zwany sukces medialny. Ciężko pracowałem za 540 złotych miesięcznie przez wiele, wiele lat. Dorabiało się różnymi rzeczami: bajkami, występami w domach kultury. To hartuje człowieka. Teraz młodzi chcą jak najszybciej zrobić karierę w serialu, żeby mieć pieniądze i "twarz". Zresztą ja mam takie doświadczenia, że co się zachłysnę jakimś sukcesem, to natychmiast dostaję w dupę. Staram się już nie ekscytować za bardzo tym, co mi się udaje. I słucha, mądrych reżyserów, którzy eliminują pychę z człowieka. Pokazują: słuchaj, za łatwo ci to przychodzi, nie graj jak w serialu, pomyśl, popracuj... - wyznał w rozmowie z dwutygodnikiem.

Karolak ma świadomość, że w jego zawodzie nic nie jest wieczne i pewne:

- Ja cały czas uczę się dystansu do tego, co mnie spotyka. Bywałem w różnych sytuacjach. Mam trudny zawód - raz praca jest, raz jej nie ma. Nie warto się oszukiwać, że zawsze jest pięknie. Nie jest. Może być dobra passa: siedem lat tłustych, ale potem zawsze przyjdzie siedem lat chudych. Myślę, że zawsze trzeba być przygotowanym na to, że życie może się całkowicie odmienić w ciągu jednej sekundy.

