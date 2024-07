Wczoraj gościem programu Kuby Wojewódzkiego był Maciej Musiał. Młody aktor został entuzjastycznie zapowiedziany przez starszego kolegę i pochwalił się nawet, że próbował kontaktować się kiedyś z amerykańską gwiazdką. Przypomnijmy: "Napisałem list do Miley Cyrus"

Musiał przez kilka sezonów występował razem z Tomaszem Karolakiem w hitowym serialu "Rodzinka.pl" i podobno powiedział nawet kiedyś, że aktor jest jego mentorem. Wojewódzki postanowił odnieść się do tej wypowiedzi, przy okazji kompromitując Karolaka pewną anegdotą.

Martwi mnie, że twoim mentorem, nie tylko w sprawach męsko-damskich, jest Tomek Karolak. Bo jego narzeczona Viola powiedziała mi, że jest jak mikrofalówka. 30 sekund i po sprawie. A wiesz, co mi powiedziała jego była dziewczyna, Magda Boczarska? Po czym poznać, że Karolak miał orgazm? Bo chrapie. Nie jest do dobry mentor - powiedział do Musiała Kuba.