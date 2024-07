Tomasz Karolak to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów komediowych. Karolak prowadzi też swój teatr i raczej nie może narzekać na brak nowych propozycji zawodowych. Przypomnijmy: Wiemy co zastąpi "Rodzinkę.pl". W nowym hicie zagra Tomasz Karolak

Dużo więcej kontrowersji wzbudza jego życie prywatne, szeroko komentowane przez tabloidy i brukowce. Jego związek z Violą Kołakowską w świetle wspólnie udzielonych wywiadów może niektórych dziwić, ale gwiazdor nic sobie z tego nie robi. W ostatnim odcinku "Magla Towarzyskiego" Tomasz Kin nazwał jednak Kołakowską "surogatką" Karolaka, a to bardzo rozwścieczyło aktora - do tego stopnia, że grozi w niecenzuralnych słowach dziennikarzowi na swoim Facebooku.

Jeśli Tomasz Kin w swoim juz niemodnym juz programie pt Magiel Towarzyski nazwał Violke Kolakowską "surokatką"-jeśli to prawda -to mu jebne ze sie gnoj nie pozbiera.Tomeczku jesteś burakiem i do Wojewódzkiego nigdy nie doskoczysz bo Ci klasy brakuje.A za obrażanie mojej rodziny należy Ci sie wpierdol. I podaj mnie za pogróżki do sadu - napisał Karolak.