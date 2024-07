Od wielu lat w mediach pojawiają się informacje, które sugerują, że Tomasz Kammel ukrywa swoją orientację seksualną. Chociaż sam prezenter żyje w związku z Katarzyną Niezgodą, to wiele osób twierdzi że jest zupełnie inaczej. Jakiś czas temu atmosferę podgrzewał Michał Piróg, który w jednym z wywiadów opowiadał o rzekomych ukrytych gejach w polskich show-biznesie. Juror "You Can Dance" zasugerował wówczas romans Tomasz Kammela z Kubą Wojewódzkim. Zobacz: Wojewódzki i Kammel mieli romans? Kuba odpowiada na zarzuty Piróga

Kammel dopiero teraz postanowił głośno zaprzeczyć tym doniesieniom. Zrobił to w specjalnym oświadczeniu skierowanym do mediów, które wciąż go atakują.

- Dobrze wiecie, że nie jestem gejem. Dobrze wiecie też, że od lat żyję w szczęśliwym związku z kobietą, której nazwisko świetnie znacie, i którą niejednokrotnie próbowaliście poniżać i deprecjonować. Nie wiecie natomiast, że gdybym był gejem, byłbym z tego dumny. Nie kryłbym się z tym, i zapewne walczyłbym o prawa gejów i lesbijek, bo ich dyskryminację uważam za patologię - napisał Tomasz Kammel.

Myślicie, że dzięki temu ucichną wszystkie plotki?

Zobacz: Zakochani Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda