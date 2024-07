Tomasz Kammel pojechał na wakacje do Peru. Podróżuje i... medytuje! Kammel jest odważny - wrzucił swoje nagie zdjęcie jak medytuje. I, co więcej, każdemu to poleca! Jak wygląda?

Najpierw wiele godzin wędrówki. Potem docierasz na szczyt na wysokości 4,5 km i zastajesz tam jezioro z wodą +6 stopni. Kąpiesz się w nim jak cię Pan Bóg stworzył, a potem medytujesz dostając strzał energii jakiego żaden black, red czy inny bull nigdy ci nie zapewnią - napisał na Instagramie Kammel.

Tomasz Kammel uważa, że wybrał się w podróż życia do Peru. A medytacja nago dodaje mu energii. Też ładujecie baterie na cały rok nago? :)

Tomasz Kammel uwielbia egzotyczne podróże. Tym razem medytuje w Peru, czasem w ubraniu :P.

Jak napisał prowadzący Pytanie na Śniadanie, jest to podróż za jeden uśmiech i dwa przelewy! :).

Jak już medytować to w konkretnej miejscoofce???? #peru #podróż #za #jeden #usmiech #i #dwa #przelewy

Tomasz Kammel medytuje też w domu, ale ubrany! :)