Tomasz Ciachorowski od czasu serialu "Majka" jest jednym z ulubieńców żeńskiej części publiczności. Nie ma się co dziwić - przystojny aktor to marzenie wielu kobiet. On sam jednak nie jest aż tak pewny swojej urody i jego również trapią kompleksy. Przypomnijmy: Ciachorowski wyżalił się z kompleksów. Co odbiera mu pewność siebie?

Gwiazdor nie ma też szczęścia do... mody. W przeszłości wielokrotnie już nie popisywał się swoim strojem, a kolejny raz zdarzyło mu się to podczas wczorajszej imprezy marki Roamer, producenta zegarków. Tomasz postawił na dość eklektyczny zestaw - wzorzystą marynarkę, oryginalne dżinsy z obniżonym krokiem i szare ciężkie buty. Każdy z tych elementów zdałby egzamin w innym zestawieniu, ale tu wyglądało to chyba zbyt chaotycznie. A szkoda, bo Ciachorowski to przystojny mężczyzna i potrzebuje innej oprawy.

Powinien zatrudnić stylistę?

