Tomasz Ciachorowski przez niektórych uważany jest za przystojnego i seksownego mężczyznę. Na przekór tej opinii producenci "Dzień Dobry TVN" zaprosili aktora do studia, gdzie wziął udział w dyskusji na temat kompleksów. Magda Mołek, prowadząca dzisiejsze wydanie, nie ukrywała zaskoczenia, kiedy Ciachorowski przyznał, że takowe ma. Jeszcze bardziej była zdziwiona, kiedy je zaczął wymieniać.

Gwiazdor długo zastanawiał się czy powiedzieć, czego w sobie nie lubi. Po namowach towarzyszących mu pań, w końcu zdradził swoją wadę, zapewniając jednocześnie, że nie kokietuje.

- Miewam kompleksy. Jest szereg takich cech, ale nie przyszedłem żeby wyliczać moje niedostatki. Ale myślę, że każdy ma takiego krytyka, który nam szepce co jakiś czas, wspiera. Moim kompleksem są zakola, które robią mi się coraz większe. Te zakola odbierają mi pewność siebie, ale jak spojrzę na to w innym kontekście, kurcze Jude Law ma zakola, Bruce Willis ma zakola... To od razu widząc te cechy w takim kontekście, to może być ona atutem. Niekoniecznie wadą.