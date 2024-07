Tomasz Ciachorowski dał się poznać szerszej publiczności dzięki głównej roli w hitowym serialu "Majka". Przylgnęła do niego łatka serialowego amanta, choć on chyba niezbyt dobrze się w niej czuje. Ostatnio nie słychać nic o jego aktorskich podbojach, ale Tomek wciąż jest wdzięcznym obiektem dla fotografów podczas branżowych imprez. On sam, mimo grona oddanych fanek, nie czuje się aż tak pewnie. Przypomnijmy: Ciachorowski wyżalił się z kompleksów. Co odbiera mu pewność siebie?

Reklama

Aktor ma też najwyraźniej kompleksy związane ze swoim ciałem, bo zamierza niebawem zrzucić kilka kilogramów. Determinacja jest spora, bo zdecydował się na dość ekstremalną metodę odchudzania. Jak donosi tygodnik "Świat & Ludzie", Ciachorowski przejdzie na drakońską dietę, podczas której będzie jadł tylko surowe warzywa, owoce, kiełki i orzechy. Ma ona potrwać sześć tygodni, a jej zwolennicy przekonują, że to dla organizmu bomba witaminowo-mineralna. Wszystko pod okiem trenera Ireneusza Ciary.



Lubię eksperymenty, szczególnie te służące zdrowiu - zapewnia w rozmowie z tygodnikiem Ciachorowski.

Czekamy w takim razie na efekty diety i tego eksperymentu. Mamy nadzieję, że w chwilach zwątpienia Tomek może liczyć na wsparcie swojego przyjaciela.

Zobacz: Tomasz Ciachorowski i Maciej Radel - co ich łączy?

Zobacz także

Reklama

Zakochani Kisio i Ciachorowski na planie klipu Sylwii Grzeszczak: