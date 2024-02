Tomasz Tylicki razem z Beatą Tadlą prowadzi "Pytanie na śniadanie" w nowej, odmienionej wersji, a prywatnie jest związany z Aleksandrą Grysz, która od dawna tworzy w śniadaniówce kącik show-biznesowy. Para już od dawna współpracowała razem przy wspólnych projektach i choć w mediach społecznościowych znajdziemy dosłownie kilka ich wspólnych zdjęć, to nie ukrywają, że wzajemnie się wspierają, co najczęściej pokazują we wspólnych relacjach na Instastory. Tę dwójkę od razu polubili widzowie "Pytania na śniadanie" i choć nowa odsłona śniadaniówki budzi spore kontrowersje, to Tomasz Tylicki i Aleksandra Grysz cieszą się sympatią i są jednymi z nielicznych dziennikarzy, którzy zostali po rewolucji w Telewizji Polskiej.

Tomasz Tylicki z "Pytania na śniadanie" jest w związku z inną gwiazdą śniadaniówki TVP

Tomasz Tylicki od lat jest związany z telewizją, a prywatnie pochodzi z Olsztyna. Tymczasem Aleksandra Grysz na Instagramie pisze o sobie "dziewczyna z Iławy". Ten dziennikarski duet ma na swoim koncie sporo wspólnych projektów i chętnie wracają w swoje rodzinne strony na Warmię i Mazury, gdzie nagrywali wspólnie program "Czas w las". Tomasz Tylicki do tej pory pojawiał się gościnnie w roli prowadzącego "Pytanie na śniadanie", a teraz objął tę funkcję na stałe i pracuje razem ze swoją partnerką Aleksandrą Grysz.

O życiu Tomasza Tylickiego wiadomo niewiele, a on sam dba o to, aby pisano o nim w kontekście pracy zawodowej. Z kolei Aleksandra Grysz nie ukrywa, że stara się być ogromnym wsparciem dla swojego partnera i co ciekawe, para bardzo sobie ceni pracę razem. Prywatnie Tomasz Tylicki ma 10-letnią córkę, której urodziny świętował niedawno, a na zdjęciach była też oznaczona jego partnerka. Wiele wskazuje na to, że świetnie się dogadują.

Aleksandra Grysz pod koniec lipca 2023 roku podzieliła się ze swoimi obserwatorami tragiczną informacją o stracie dziecka. Gwiazda "Pytania na śniadanie" nie ukrywała, że to był najtrudniejszy czas w życiu jej i partnera. Aleksandra Grysz poinformowała wtedy, że po dwóch tygodniach walki o życie córki straciła ciążę. Dziennikarka opowiedziała o tym z różnych względów, co uzasadniała w relacji na Instagramie, a jednym z nich był aspekt terapeutyczny.

Chcę, żeby każda kobieta, która przez to przeszła, może nawet teraz przechodzi, bo tych kobiet jest tak dużo wiedziała, że nie jest sama. mówiła w relacji na Instastory Aleksandra Grysz.

Dziennikarka po tym wydarzeniu wróciła do pracy, która pomagała jej zapomnieć o trudnym czasie.

Aktualnie Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki tworzą parę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, ciesząc się ogromną sympatią widzów Dwójki.

