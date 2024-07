Natalia Siwiec to kolejna gwiazda, która stawia na mocne pastele. Jej stylizacja z pokazu Roberta Kupisza na wiosnę i lato 2014 była udana, jednak my największą uwagę zwróciłyśmy na odcień jej ust. Pastelowa brzoskwinka, wpadająca niemal w noenowy odcień do hit lata 2014.

Reklama

Zobaczcie więcej najnowszych kosmetyków do makijażu

Reklama

W związku z tym wybrałyśmy się w poszukiwanie odpowiedniego odcienia, którym uzyskacie ten sam efekt, co Natalia Siwiec. Znalazłyśmy kilka propozycji, których cena zaczyna się od 16 złotych. W naszej galerii znajdziecie pomadki takich marek jak: Inglot, Dior, Bourjois, Catrice, IsaDora, czy MAC.

Zobaczcie więcej zdjęć odcieni pomadek, które znalazłyśmy: