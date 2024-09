20 lat temu Kamilla Baar zadebiutowała w filmie "Vinci", który stał się wielkim hitem. Od tego czasu zagrała w wielu znanych produkcjach, a jej życie prywatne również nadaje się na scenariusz filmowy. Aktorka rozwiodła się trzy razy, ale dziś jest szczęśliwą mamą i spełnioną aktorką.

Reklama

Kamilla Baar prywatnie i zawodowo

Kamilla Baar to znana aktorka filmowa i teatralna, która ma na swoim koncie wiele znanych ról. Widzowie z pewnością kojarzą ją jako doktor Hanę Goldberg z serialu "Na dobre i na złe": za to aktorskie wcielenie Baar otrzymała Telekamerę dla najlepszej aktorki w 2013 roku. Jedną z jej największych życiowych ról był debiut w filmie "Vinci" Juliusza Machulskiego, a teraz, po dwóch dekadach produkcja doczekała się kontynuacji. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Roberta Więckiewicza, Borysa Szyca i oczywiście Kamillę Baar. Aktorka przyznaje, że jest bardzo zadowolona z powrotu na plan.

Aż trudno w to uwierzyć, ale... powstaje VINCI 2. Po 20 latach. Kręcimy. Radość! — napisała Kamilla.

Powrót znanych aktorów na plan filmu "Vinci" wywołał spore poruszenie w mediach społecznościowych. Internauci już nie mogą się doczekać, by zobaczyć kontynuację znanego hitu.

Wspaniała wiadomość. Po czymś takim od razu człowiek zaczyna szukać szczegółów w sieci

Po tegorocznej wycieczce do Krakowa, włączyłam Vinci! Na pewno z chęcią zobaczę kontynuację

Jeden z moich ulubionych polskich filmów!!! — piszą internauci.

ONS

Kamilla Baar pochodzi z Człuchowa i gdy przyjechała pociągiem do Warszawy, by spełnić swoje marzenia, miasto wydawało się jej "wielkie, rozpędzone i obiecujące". To właśnie w pracy poznała swojego pierwszego męża, Wojciecha Solarza. Para zapoznała się na warszawskiej Akademii Teatralnej.

Od razu stał się moim domem, życiem, rodziną. Byliśmy ze sobą non stop, razem i w domu, i w pracy, bez wytchnienia — powiedziała Baar dla Gali.

Ich małżeństwo jednak dobiegło końca, a aktorka postanowiła ponownie wyjść za mąż za aktora Wojciecha Błacha, z którym ma syna Brunona. Niestety również i ta relacja nie przetrwała, a Baar postanowiła ponowie stanąć na ślubnym kobiercu, tym razem z Piotrem Kochańskim. Ostatnie małżeństwo gwiazdy również skończyło się rozwodem, a ona sama nie planuje już kolejnego ślubu.

Zobacz także

To jedyne moje postanowienie. Moje wszystkie związki z mężczyznami dużo mnie nauczyły o mnie samej. Ulepszam zatem swój charakter, wierzę w samodoskonalenie — mówiła aktorka na łamach ''Zwierciadła''.

A Wy, czekacie na kontynuację polskiego hitu "Vinci" z udziałem Kamilli Baar?

Reklama

Zobacz także: Do obsady serialu "Echo serca" dołączy wielka gwiazda! Będzie rywalką Kamilli Baar! Kiedy nowe odcinki?