25 sierpnia bez wątpienia był jednym z najpiękniejszych dni w życiu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, to właśnie tego dnia zakochani powiedzieli po raz drugi "tak". Reakcja Kevina mówi sama, za siebie!

Reklama

Kevin Mglej nie mógł ukryć swojego szczęścia. Tak się cieszył, że poślubił gwiazdę

Roksana Węgiel i Kevin Mglej od początku swojego związku wzbudzają niemałe zainteresowanie mediów, wiec nic dziwnego, że ich ślub kościelny, który odbył się wczoraj, 25 sierpnia, wzbudza w sieci wielką sensację. 19-letnia artystka i jej 8 lat starszy ukochany, Kevin Mglej, przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Cała uroczystość do ostatniej chwili owiana była wielką tajemnicą i dopiero teraz na światło dzienne wychodzą coraz to nowsze szczegóły.

Na relacjach udostępnionych na Instagramie mogliśmy, zobaczyć, że Roksana Węgiel na swój wielki dzień zdecydowała się, założyć aż na trzy kreacje! A każda była coraz piękniejsza i odsłaniała coraz więcej. Wiadomo już także, że Roksana i Kevin zdecydowali się, na miejsce przyjęcia wybrać niestandardowe miejsce - winiarnie "Piwnice Półtorak", a także to jak bawili się goście na ślubie. Tym razem do sieci trafiła reakcja Kevina, 28-latek nie ukrywał swojej radości, że poślubił młodą gwiazdę.

Instagram@maffashion_official

Kevin Mglej wchodząc do sali weselnej ze swoją świeżo upieczoną małżonką- Roksaną Węgiel nie mógł się już powstrzymać. Rozpromieniony 28-latek trzymając za rękę 19-latkę, wydawał z siebie okrzyki zadowolenia. Wygląda na to, że właśnie spełniło się jedno z jego marzeń. Roksana Węgiel również wyglądała na bardzo szczęśliwą i uśmiechała się od ucha do ucha.

Małżonkom życzymy wszystkiego, co najlepsze!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądał ich pierwszy taniec na weselu! Choreografia niczym z "Tańca z gwiazdami"