Tomasz Terlikowski skomentował na Twitterze zamachy terrorystyczne, do których doszło dzisiaj w Brukseli - na lotnisku oraz na stacji metra. Do tej pory liczba potwierdzonych śmiertelnych ofiar zamachu cały czas rośnie - mówi się o ponad trzydziestu zabitych. Wiadomo, że wśród rannych jest troje Polaków. Świadkowie zamachów byli przerażeni i do tej pory z trudem mówią o tym, co się stało.

Co napisał Terlikowski o zamachach? Jego słowa są naprawdę mocne. Terlikowski zamieścił kilka wpisów na Twitterze:

W Belgii w 2015 r. lekarze zabili 2021 osób - napisał Tomasz Terlikowski. - Islamscy terroryści, jak na razie trzydzieści kilka. I kto tu jest prawdziwym zabójcą? 2021 to nie liczba aborcji w Belgii. Tych jest o wiele więcej. To liczba eutanazji. To jest atakowanie eutanazistów i aborcjonistów, którzy mordują jak terroryści.

W sieci po tych słowach Terlikowskiego zagrzmiało. Niektórzy uważają, że Terlikowski "w obliczu takiej tragedii powinien zamilknąć". Zarzucono mu również brak empatii. Terlikowski znany jest ze swojego konkretnego stanowiska ws. eutanazji i aborcji - już nas do tego przyzwyczaił - ale to porównanie tym razem jest bardzo nie na miejscu...

Uważacie, że Terlikowski przesadził?

Tomasz Terlikowski słynie ze swoich mocnych komentarzy.

W zamachach w Brukseli zginęło ponad 30 osób.