Joanna Opozda wraz z młodszą siostrą spędzają czas na Ibizie, przy okazji prezentując jedne z najgorętszych trendów tego lata. Ich stylizacje złożone z krótkich spódniczek i koronkowych gorsetów przyciągają uwagę i pokazują, co już wkrótce zdominuje wakacyjne ulice. Podobne fasony są dostępne w popularnych sieciówkach.

Joanna Opozda w modnym topie "lace corset"

Kilka dni temu internauci zachwycili się jej kostiumem kąpielowym Joanny Opozdy, a teraz wszyscy patrzą tylko na jej top. Aktorka po raz kolejny przyciągnęła uwagę internautów. Tym razem pokazała w mediach społecznościowych swoją młodszą siostrę, a obserwatorzy szybko zwrócili uwagę nie tylko na rodzinne podobieństwo, ale także na ich perfekcyjnie dopasowane stylizacje.

Siostry postawiły na ultrakrótkie minispódniczki oraz koronkowe gorsety typu "lace corset", które już teraz uznawane są za jeden z najmocniejszych trendów nadchodzącego sezonu.

Najpiękniejsze.

Piękne dziewczyny nic dodać nic ująć - zachwycają się internauci.

Gorset "lace corset" podbije ulice latem 2026

Nie bez powodu ten fason cieszy się tak dużą popularnością. Koronkowy gorset pięknie podkreśla sylwetkę, eksponuje talię i świetnie komponuje się z letnią opalenizną. Łączy w sobie elegancję z kobiecym, zmysłowym charakterem, dzięki czemu sprawdza się zarówno w codziennych, jak i bardziej wieczorowych stylizacjach. Wszystko wskazuje na to, że latem 2026 "lace corset" będzie prawdziwym must-have w garderobie miłośniczek mody.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Gdzie kupić modne gorsety typu "lace corset"?

W ofercie House można znaleźć gorsetowy top z efektownym dekoltem w kształcie serca, dostępny w dwóch stylowych kolorach - głębokim kasztanowym oraz klasycznej czerni. Model kosztuje 79,99 złotych i świetnie wpisuje się w jeden z najgorętszych trendów sezonu. To uniwersalny element garderoby, który z powodzeniem można zestawić zarówno z elegancką spódnicą czy marynarką, jak i jeansami lub szortami w bardziej casualowym wydaniu.

Modny gorset House fot. mat. prasowe

Stylową propozycję w duchu trendu "lace corset" oferuje również Stradivarius. Czarny gorset ozdobiony koronką i wyposażony w fiszbiny kosztuje 109 złotych i doskonale sprawdzi się jako baza wieczorowych stylizacji. Dzięki dopasowanemu krojowi pięknie podkreśla sylwetkę, dodając całości eleganckiego i niezwykle kobiecego charakteru.

Koronkowy gorset Stradivarius z fiszbinami fot. mat. prasowe

Wśród propozycji Bershki uwagę przyciąga kobiecy top dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym i rubinowym. Model kosztuje 89,90 złotych i doskonale wpisuje się w estetykę najgorętszych trendów sezonu. To uniwersalny element garderoby, który z łatwością połączycie zarówno z jeansami, jak i elegancką spódnicą czy garniturem.

Zobacz także: