Edyta Górniak od dłuższego już czasu zapowiadała premierę swojego nowego singla "Your High". Z różnych przyczyn jego premiera była przekładana - najpierw wokalistką wstrząsnęła informacja o śmierci byłego managera Wiktora, później warunki techniczne podczas imprezy sylwestrowej uniemożliwiły jej wykonanie utworu na żywo. Ostatecznie udało się go wydać pod koniec ubiegłego tygodnia. Przypomnijmy: To będzie przebój wakacji. Mamy nowy hit Edyty Górniak

Singiel szybko okazał się wielkim sukcesem i zaczął podbijać serca kolejnych słuchaczy oraz przez długi czas nie schodził z pierwszego miejsca najchętniej pobieranych utworów w serwisie iTunes. Wszyscy więc oczekiwali na teledysk, którego premiera została zapowiedziana przez Górniak w "The Voice" na żywo.

Oczekiwania zostały nagrodzone przed sekundą, kiedy to na oficjalnym kanale Edyty pojawił się klip do "Your High".

