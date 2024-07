To miał być największy powrót tego roku. Założony prawie 15 lat temu zespół Tatu po ogromnym sukcesie opartym na lesbijskim skandalu, zniknął nagle ze sceny zostawiając po sobie kilka hitów. Nadzieja na reaktywację duetu pojawiła się kilka miesięcy temu przy okazji Igrzysk Olimpijskich Soczi, gdzie zaśpiewały na ceremonii otwarcia. Przypomnijmy: Dziewczyny z zespołu Tatu wróciły. Zobacz występ z Soczi

Reklama

Kilka dni po wspomnianym show dziewczyny weszły do studia i zaczęły nagrywać materiał na nowy krążek. Niestety, nie minął nawet tydzień a jedna z dziewczyn wystosowała oświadczenie, że rezygnuje z dalszej współpracy z powodu gróźb i szantaży tej drugiej.

Na szczęście w ciągu tego krótkiego okresu udało im się nagrać udany klip do Love In Every Moment. Słuchając utwory żałujemy, że do powrotu zespołu nie doszło, a wy?

Zobacz: Dziewczyny z Tatu odwiedziły Polskę



Zobacz także

Reklama

Wielki powrót zespołu Piersi: