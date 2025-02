Rosyjski duet muzyczny t.A.T.u. zyskał sławę na cały świat. Julia Volkova była znana z charakterystycznego, nieco zadziornego wizerunku i mocniejszego, bardziej dramatycznego głosu, co wyróżniało ją na tle innych wokalistek. Tatu stało się ikonicznym zespołem, który wywołał kontrowersje i poruszył tematykę relacji homoseksualnych w popkulturze. Po latach zarówno Julia, jak i Lena przyznały, że ich wizerunek w zespole był częściowo kreowany na potrzeby marketingowe.

Reklama

Tak zmieniła się Julia Wołkowa z zespołu TATU

Julia Wołkowa, jaką pamiętamy, była opaloną brunetką, w krótko obciętych włosach. W nosie wokalistki widniał kolczyk, a jej styl ukazywał bunt i zdecydowanie różnił się od tego, jak kobieta wygląda aktualnie. Julia prywatnie jest mamą dwóch pociech, a już za kilka dni będzie obchodziła swoje 40. urodziny (20 lutego 1985). Piosenkarka na przestrzeni 20 lat od debiutu "All the Things She Said" znacząco się zmieniła i nie boi się mówić o swojej miłości do zabiegów kosmetycznych.

W niedawnym wpisie w mediach społecznościowych Julia opowiedziała o zabiegach, jakie ma za sobą. Gwiazda powiedziała, że ​​uwielbia poddawać się zabiegom "mikronakłuwania" twarzy, szyi, brzucha. Wokalistka zachęcała do wykonywania zabiegów na każdym obszarze ciała, twierdząc, że ból podczas nich nie jest duży. Julia aktualnie zapuściła długie czarne włosy, a na jej twarzy widać liczne ingerencje zabiegów estetycznych. Pełne usta i wyraźne brwi to dopiero początek.

Wzloty i upadki zespołu Tatu

Duet Tatu zyskał ogromną popularność, kiedy wydał przełomową piosenkę w języku angielskim "All The Things She Said". Dziewczyny zwróciły uwagę swoim odważnym teledyskiem, w którym przebrały się za uczennice i namiętnie całowały podczas ulewy. Liczne sukcesy poprowadziły Julię i Lenę aż na Eurowizję. W maju 2003 roku panie walczyły o muzyczną chwałę, reprezentując Rosję w Konkursie Piosenki Eurowizji – ale nie udało im się wygrać i zajęły trzecie miejsce, tuż za zwycięzcami z Turcji i wicemistrzami z Belgii.

Po licznych sukcesach zespołu Tatu Lena kontynuowała karierę muzyczną, wydając solowe single, a jej najnowsza EP-ka zatytułowana "Mannequin" została wydana w 2023 roku. Zniknęła jej kręcona ruda fryzura, a teraz przyjęła nieco bardziej drapieżny wygląd z zaczesanymi do tyłu włosami.

Według zagranicznych mediów Lena i Julia aktualnie mają dobre stosunki ze sobą, pomimo rozstania, które miało miejsce w 2010 roku. Lena cieszyła się karierą solową, natomiast Julia narzekała, że jej była koleżanka z duetu wykonuje piosenki Tatu bez niej. Nie obyło się bez wojny na słowa, co doprowadziło do końca przyjaźni.

Jednak czas leczy rany, a kobiety postanowiły naprawić swoją przyjaźń. W 2022 roku Julia i Lena wskrzesiły Tatu, aby wykonać serię występów w Rosji.

Życie prywatne dziewczyn z Tatu

Lena Katina jest szczęśliwą żoną Dmitry'ego Spiridonova, bogatego i wpływowego biznesmena. To jej drugie małżeństwo, po rozstaniu z muzykiem Sasho Kuzmanovichem, z którym doczekała się syna, Alexandra.

Życie Julii Volkovej po rozpadzie t.A.T.u. było pełne kontrowersji i zmian. W 2013 roku trafiła na okładki gazet, po tym jak okazało się, że trzy lata wcześniej zdecydowała się na przejście na islam. Podczas jednego z wywiadów Julia stwierdziła, że potępi syna, kiedy dowie się, że jest on homoseksualny. Wyjawiła, że według niej "dwie dziewczyny razem to nie to samo, co dwóch mężczyzn razem".

Wydaje mi się, że lesbijki wyglądają o wiele lepiej pod względem estetycznym - powiedziała piosenkarka.

Jej komentarze spotkały się z powszechnym potępieniem. Później Volkova zmieniła zdanie i stwierdziła, że ​​"kocha"homoseksualnych fanów tATu.

Reklama

Zobacz także: Skandal na Olimpiadzie: Tatu wróciło. Występ znika z sieci