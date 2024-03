Jeszcze przed chwilą oglądaliśmy masowe zwolnienia z TVP. Wówczas z Telewizją Polską pożegnali się także ulubieńcy fanów - Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski. Teraz pojawia się pytanie - co z ich telewizyjną karierą? Wszystko wskazuje na to, że w przypadku aktorki trwają już negocjacje. O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Reklama

Katarzyny Cichopek powróci w roli prezenterki?

Bez wątpienia Katarzyna Cichopek to gorące nazwisko naszego rodzimego show-biznesu. Odkąd ta rozstała się z mężem, Marcinem Hakielem, nieustannie jest na medialnym świeczniku. Oliwy do ognia dodaje fakt, że po wielu latach pożegnała się ze stacją, z która była związana jako prowadząca. Sama zainteresowana nie wydaje się jednak być przejęta licznymi rewolucjami w życiu. Ostatnio Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali przyłapani w Rzymie. Natomiast tuż po wspólnych wakacjach okazało się, że aktorka nie próżnuje - planuje powrót do pracy w telewizji jako prezenterka!

Pawel Wodzynski/East News

Jak się okazuje, Katarzynę Cichopek chce zaangażować stacja, z którą wcześniej była już związana. Polsat, z Niną Terentiew na czele już wcześniej nie ukrywał, że zależy im na zwerbowaniu jakiejś osoby z "Pytania na śniadanie". Czy mowa była o aktorkę znanej z "M jak miłość"? Jak podaje portal "Plotek", wszystko na to wskazuje. Lata temu Katarzyna Cichopek prowadziła w stacji liczne imprezy, występowała w show "Jak oni śpiewają?", a nawet miała swój autorski program w Polsat Cafe - "Sexy mama". Na co teraz może liczyć?

AKPA

Tego jeszcze nie wiadomo. Pewne jest jednak, że negocjacje trwają, a przewidywania są entuzjastyczne:

Kasia jest otwarta na propozycje, bo podoba się jej rola prezenterki. Z jednej strony rozmawia o autorskim programie, który ma szansę iść w jakimś tematycznym kanale Polsatu, a jak się będzie oglądał, to na głównej antenie. Z drugiej jest przymierzana do czegoś jeszcze większego. Możliwe, że poprowadzi reaktywowane Must be the music

Co z powrotem Macieja Kurzajewskiego do telewizji? Tutaj, póki co cisza w eterze!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Tak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają czas w domu. Nie uwierzycie, jak na siebie mówią