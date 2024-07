Miley Cyrus już dawno przestała być grzeczną dziewczynką. Teraz była gwiazdka Disney za wszelką cenę chce podkreślać swoją kobiecość i wyzwolenie seksualne. Jej kontrowersyjny i perwersyjny występ na tegorocznej gali MTV VMA odbił się szerokim echem w mediach, a sama artystka przez swój wybryk straciła m.in. okładkę Vogue'a.

W sieci pojawił się nowy teledysk gwiazdki do piosenki "Wrecking Ball". W klipie widzimy m.in. jak naga Miley buja się na kuli do burzenia ścian oraz dwuznacznie oblizuje ciężki młot. Co sądzicie o nowym wizerunku Cyrus. Nie przesadza trochę?

Wulgarna Miley Cyrus na gali MTV: