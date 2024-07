Kilka dni temu informowaliśmy was o tym, że Mikołaj Krawczyk postanowił zmienić branżę i z aktora stał się rockowym wokalistą. Nie po raz pierwszy zresztą próbuje swoich sił w muzyce - kilka lat temu pojawił się w popularnym jak na tamte czasy programie "Jak oni śpiewają". W tym samym show występowała też jego obecna partnerka, Agnieszka Włodarczyk. Przypomnijmy: Włodarczyk opowiedziała o nowym singlu

Reklama

W utworze "Wykochaj mnie na śmierć" Mikołaj chciał pokazać jak wielkie jest jego uczucie do Włodarczyk z którą jest związany od 2012 roku. Specjalnie dla niej nagrał nawet teledysk na złomowisku. Nie ostudziło to jednak entuzjazmu aktorki, która jest wprost zachwycona tym, co zaprezentował jej partner. Na swoim Facebooku udostępniła link do wideo oraz dodała krótki komentarz od siebie:



Ach ten ROCKOHOLIC... Rozkochał mnie w sobie na śmierć:))) Ps. Kochanie dałeś czadu! Rewelacja!!! Jestem Twoją fanką:) - napisała

Poniżej udostępniamy wam klip Mikołaja, który tak zachwala Agnieszka - niestety nie będziecie mogli go skomentować, ponieważ ta możliwość została zablokowana. Czyżby Krawczyk bał się krytyki?

Zobacz: Gwiazdor pobił dziennikarze. Internauci: "To Mikołaj Krawczyk!"

Reklama

Włodarczyk i Krawczyk z wizytą w TVP: