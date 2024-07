Reklama

Aneta Sablik w Polsce nie miała szczęścia w programach talent-show. Żeby spełnić swoje marzenia musiała wyjechać za granicę. W Niemczech zgłosiła się na casting do tamtejszego "Idola", który szczęśliwie wygrała. Jej kariera ruszyła z kopyta. Pierwszy singiel "The One" jest sporym hitem, a na fali popularności wytwórnia zdecydowała się na zainwestowanie także w promocję na rynkach polskim, austriackim i szwajcarskim. Efektem jest kolejny klip.

Właśnie w sieci zadebiutował teledysk do piosenki "We Could Be Lions", w której Aneta przypomina do złudzenia Britney Spears z obrazu do "I'm Slave 4 U". Ogień, seksowni tancerze i zwiewne kreacje powodują, że mamy pewien niedosyt :) W Niemczech w ciągu kilku godzin trafił na listy najchętniej oglądalnych w internecie.

Ciekawe czy Aneta podbije kolejne kraje Europy?

