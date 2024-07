1 z 12

Piotr Kraśko z dziećmi w kawiarni

Piotr Kraśko zabrał dzieci na lody! Dziennikarz świetnie sprawdza się w roli ojca i postanowił zafundować swoim maluchom miłe popołudnie. Nie zabrakło smakołyków. Wprawdzie nie wiemy, co na to mama Karolina Ferenstain-Kraśko, ale przypuszczamy, że nie miałaby nic przeciwko temu. ;) Chłopcy - Konstanty i Aleksander - byli zachwyceni. Niestety najmłodsza latorośl - Laura, nie mogła spróbować słodkości, bo jest jeszcze za mała. ;) Polecamy: Zdrowy deser: jak zrobić lody bez mleka, cukru, jaj i tłuszczu

Wracając z kawiarni, Piotr Kraśko nie zapomniał również wstąpić do kwiaciarni, by kupić piękny bukiet. Czyżby dla żony Karoliny? ;) Nawet jeśli miałaby się gniewać za te lody dla chłopców, to po otrzymaniu tak pięknych kwiatów, z pewnością wybaczy. ;) Zobaczcie urocze zdjęcia!

