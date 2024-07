Nie wszyscy zatańczą z gwiazdami w piątkowy wieczór, kiedy to Polsat wyemituje pierwszy odcinek czwartej już edycji programu "Taniec z Gwiazdami".

Drobnej kontuzji doznał Krzysztof Ibisz. Podczas jazdy na rolkach doszło do czołowego zderzenia, w wyniku którego prezenter musi poruszać się o kulach.

Oficjalny Facebook "Tańca z Gwiazdami" udostępnił zdjęcia gwiazdora, gdzie wraz z Anną Głogowską i scenarzystą show siedzą na kanapie. Okazuje się, że on również jest kontuzjowany:

Przypadek czy solidarność?:))) Ania, ja i nasz scenarzysta Łukasz;) - pisze Krzysztof na temat swojego wypadku. I dalej: - Drodzy, być może niektórzy z Was już wiedzą, że zdarzyła mi się czołówka na rolkach, w wyniku której uległem drobnej kontuzji. Taka sytuacja może się zdarzyć każdemu aktywnemu człowiekowi, więc nie uznałem tego za wydarzenie warte zabierania głosu. Niestety, niektóre żyjące z sensacji kolorowe tytuły już zaczęły tworzyć bajki na ten temat. Niniejszym oświadczam, że nie przejechałem żadnego dziecka, lecz w ostatniej chwili uniknąłem zderzenia z chłopcem, który nagle wbiegł na ścieżkę. Zadziałem odruchowo i wpadłem na słup, a ten niespodziewanie okazał się twardszy ode mnie... Uwaga: słup i dziecko czują się świetnie, ja również . Z tym, że chwilowo trochę utykam????.

Jak więc poradzi sobie w piątkowym odcinku programu? Nie on jedyny przecież cierpi...

