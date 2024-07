Tamara Subbotko odpadła z rywalizacji o zwycięstwo w "Top Model 3" tuż przed wielkim finałem programu. Widzów i jurorów urzekła nie tylko swoją urodą, ale i wzruszającą historią. Przypomnijmy: Gwiazda Top Model: Byłam z narkomanem. Unikałam rodziny

Po zakończeniu show Tamara w roli modelki radzi sobie znakomicie - poszła już w trzech pokazach mody, w tym na pokazie Mariusza Przybylskiego. Na wybiegu prezentuje się profesjonalnie, a eksperci z branży wróżą jej sporą karierę. Co z nauką i szkołą Tamary? Dziewczyna nie podeszła w tym roku do matury, ale ma ambitne plany, aby nadrobić zaległości. W rozmowie z AfterParty.pl wyznała, że szkoła zaproponowała jej specjalny system internetowy, dzięki któremu może przygotowywać się do egzaminu i jednocześnie nie porzucać marzeń o karierze modelki.



Wróciłam do szkoły, bo to dla mnie bardzo ważne. Chcę pracować i rozwijać karierę modelki i uczyć się jednocześnie. Na szczęście moja szkoła dała mi możliwość pogodzenia tych dwóch rzeczy - udostępnili mi internetowe przygotowania do matury. Piszę prace, wysyłam je, dużo się uczę - robię wszystko co mogę, żeby zdać maturę z sukcesami w przyszłym roku. A co dalej? Zobaczymy - powiedziała w rozmowie z nami modelka.

Trzymamy zatem kciuki - za karierę na wybiegach i sukcesy w szkole :) A wy kibicujecie Tamarze?

Zobacz też Tamarę i inne dziewczyny z "Top Model" podczas pokazu marki Deni Cler: