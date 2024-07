Tamara Arciuch jest w czwartym miesiącu ciąży. Mało kto pamięta, że 41-letnia aktorka jest już mamą 17-letniego Krzysia z małżeństwa z Bernardem Szycem oraz 7-letniego Michała ze związku z Bartkiem Kasprzykowskim. W rozmowie z Party.pl gwiazda zdradziła, że jest jeszcze jeden chłopiec, któremu mimowalnie matkuje. To aktor Maciej Musiałowski, czyli serialowy syn aktorki z serialu "Druga Szansa".

Każda mama pewnie by chciała takiego syna mieć. Czuję się troszeczkę za niego odpowiedzialna - taki matczyny instynkt. Ponieważ sama mam 17-letniego syna i on wzbudza we mnie też takie ciepłe uczucia, więc to jest jak najbardziej spójne z moim życiem.