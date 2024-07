Tamara Arciuch kwitnie w ciąży! Aktorka rodzi w grudniu, a już w styczniu chce wrócić do pracy i wierzy, że uda jej się zrealizować ten plan! Jak do tej pory stara się dbać o siebie? Jaki jest jej zdaniem klucz do sukcesu, by czuć się dobrze w ciąży?

Często się mówi, że kobiety w tym czasie kwitną i dostajemy wtedy jakichś hormonów, więc podejrzewam, że to jest to. Poza tym jestem szczęśliwa! Słucham swojego organizmu, co on mi sygnalizuje, czego mi potrzeba i staram się harmonijnie czekać na ten moment - powiedziała w rozmowie z Party.pl Tamara Arciuch.

To zdecydowanie bardzo szczęśliwy czas dla 41-letniej Tamary Arciuch i 39-letniego Bartka Kasprzykowskiego, którzy tworzą piękną parę już 7 lat. Bardzo chcieli mieć jeszcze jedno dziecko i starali się o nie już od jakiegoś czasu. Para jak dotąd wychowuje 17-letniego Krzysia, syna Tamary z poprzedniego związku i wspólnego syna: 6-letniego Michała. Myślicie, że tym razem będzie to dziewczynka?

Tamara kwitnie w ciąży!

Już w grudniu poród!