Po bardzo trudnym początku roku dla royalsów król Karol III wreszcie wrócił do swoich obowiązków. W lutym dowiedzieliśmy się, że monarcha ma nowotwór. Natomiast pod koniec marca obywateli jeszcze bardziej dobiła wiadomość o zmianach zdiagnozowanych także u księżnej Kate, która poddała się chemioterapii. W dobie kryzysu rodziny królewskiej Karol III spieszył się, by jak najszybciej znów uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach. Niedawno król pokazał się na paradzie Trooping the Colour. Później przyjmował cesarza i cesarzową Japonii. W trakcie spotkania towarzyszyła mu królowa Kamila, która niespodziewanie znalazła się w centrum uwagi.

Kamila zaskoczyła internautów gestem wobec króla Karola III. Zbyt śmiały gest?

Po paradzie na cześć brytyjskiego monarchy obywatele zastanawiają się, kiedy księżna Kate ponownie pojawi się publicznie. Wbrew plotkom jej obecność na wydarzeniu nie oznacza, że przyszła królowa wróciła już do swoich obowiązków. Żona księcia Williama ma zamiar odpoczywać, ponieważ leczenie – jak sama zdradziła – zajmie jeszcze przynajmniej kilka miesięcy.

Król Karol III, królowa Kamila Chris Jackson/Press Association/East News

Do pracy wrócił natomiast król Karol III, który według doniesień nie był zbyt cierpliwym pacjentem. Ostatnio monarcha przyjmował cesarza Naruhito oraz cesarzową Masako w Londynie. Para z Japonii została czule pożegnana przez gospodarzy. Nie zabrakło śmiechu, uścisków i buziaków. Na koniec royalsi pomachali swoim gościom, którzy udali się w dalszą podróż po Wielkiej Brytanii.

Król Karol III, królowa Kamila Chris Jackson/Press Association/East News

Sensację wzbudziło to, co wydarzyło się chwilę po tym, jak limuzyna z cesarzem i cesarzową Japonii odjechała. Chodzi o gest małżonki króla Karola III wobec partnera. Niektórzy uważają, że był zbyt śmiały.

Królowa Kamila Chris Jackson/Associated Press/East News

Cesarz i cesarzowa pomachali z samochodu, opuszczając pałac (przyp. red. – Buckingham), a Kamila położyła wspierającą dłoń na plecach męża, gdy wracali do środka – czytamy w Daily Mail.

Król Karol III Chris Jackson/Associated Press/East News

Część internautów stwierdziło, że ręka królowej nie znalazła się na plecach. Pojawiło się też kilka żartów z całej sytuacji.

Pomocna dłoń?

Ta ręka wydaje się leżeć dość nisko.

Czy to nie cudowne, że po tylu latach spędzonych razem nadal nie może oderwać od niego rąk?

Cóż, oczywiście to wszystko należy traktować z przymrużeniem oka. Królewska para zawsze budziła podobne reakcje ze względu na swoją przeszłość. Ich romans trwał długo. Dopiero po 35 latach para powiedziała sobie „tak”. Oboje mieli już za sobą nieudane małżeństwa i byli rodzicami.

Królowa Kamila Chris Jackson/Press Association/East News

Kamila uchodziła za niezależną skandalistkę i to dlatego królowa Elżbieta II początkowo nie akceptowała związku syna. Być może iskierka tej skandalistki wciąż jest w ukochanej króla Karola III.

