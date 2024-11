Potwierdziły się obawy ws. królowej Kamili. Nie ma mowy o powrocie do zdrowia na czas

W tym roku to problemy zdrowotne wśród członków brytyjskiej rodziny królewskiej zdominowały media na Wyspach, a także całym świecie. W lutym dowiedzieliśmy się, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Niedługo później, w marcu księżna Kate ujawniła, że także zmaga się z rakiem. Żona następcy tronu poddała się chemioterapii i wycofała się z oficjalnych obowiązków aż do jesieni. Nic dziwnego, że pojawiające się w listopadzie doniesienia o chorobie królowej Kamili także wywołały niepokój wśród sympatyków brytyjskiej monarchii. 77-latka wciąż nie wróciła do zdrowia.

Królowa Kamila jest chora. Przegapi powrót księżnej Kate

Na początku listopada dowiedzieliśmy się, że królowa Kamila jest chora. Żona króla Karola III przechodzi poważną infekcję i znajduje się po opieką lekarzy. W związku z problemami zdrowotnymi ukochana brytyjskiego monarchy odwołała spotkania, a także udział w oficjalnych uroczystościach. Wygląda na to, że 77-latka wciąż jest osłabiona.

Niedawno dowiedzieliśmy się oficjalnie, że księżna Kate czuje się lepiej i pojawi się na dwóch ważnych wydarzeniach w Londynie. Już w niedzielę, 10 listopada obywatele będą mogli zobaczyć swoją ukochaną księżną podczas uroczystości z okazji Dnia Pamięci. Stan królowej Kamili się nie poprawił i dlatego zabraknie jej w tym ważnym momencie.

Wiadomo, że żona króla ma sporo zaplanowanych obowiązków na nadchodzący tydzień. Wybranka Karola III ma m.in. spotkać się z gwiazdami filmu „Gladiator II” i zjeść z nimi uroczystą kolację. Czy do tego dojdzie? Jak na razie wiemy, że królowa Kamila musi zostać w domu i wrócić do pełni zdrowia.

Zgodnie z zaleceniami lekarzy żona brytyjskiego monarchy postanowiła wycofać się ze wszystkich weekendowych wizyt. Decyzję podjęto ze względu na nią, a także innych uczestników wydarzeń. W oświadczeniu wyrażono duże rozczarowanie. Warto przypomnieć, że obchody Dnia Pamięci będą odbywały się częściowo na zewnątrz.

Zgodnie z zaleceniami lekarzy, aby zapewnić pełny powrót do zdrowia po sezonowej infekcji klatki piersiowej i chronić innych przed potencjalnym ryzykiem, Jej Królewska Mość nie będzie uczestniczyć w wydarzeniach w najbliższy weekend. Chociaż jest to dla królowej źródłem wielkiego rozczarowania, będzie ona uczcić tę okazję prywatnie w domu i ma nadzieję wrócić do obowiązków publicznych na początku przyszłego tygodnia – czytamy w oświadczeniu.

Sympatycy monarchii z pewnością skupią się jednak przede wszystkim na obecności księżnej Kate, która wydaje się pewna. Żona następcy tronu już we wrześniu, gdy oświadczyła, że zakończyła chemioterapię, zasugerowała, że do końca roku zamierza wziąć udział w kilku ważnych uroczystościach.

W niedzielę, 10 listopada król Karol III ma złożyć wieniec z maku pod słynnym cenotafem w Londynie. Wygląda na to, że monarcha również czuje się coraz lepiej. W październiku po raz pierwszy po diagnozie odbył bardzo długą podróż i pojawił się w Australii.

Minione miesiące dostarczyły wszystkim royalsom mnóstwo stresu. Niedawno podczas swojego przemówienia książę William przyznał, że za nim najtrudniejszy rok w życiu. Następca tronu nie ukrywał, że bardzo przeżył chorobę żony, ale księżna Kate okazała się niezwykle dzielna w tym trudnym okresie.

