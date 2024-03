Już tylko kilka dni zostało do drugiego odcinka "Tańca z gwiazdami"! Marcin i Dagmara wyciskają siódme poty na sali treningowej, czemu momentami udaje nam się przyjrzeć. Najnowsze nagranie może niektórych zaskoczyć, a wszystko przez słowa, jakie tancerz rzucił w kierunku gwiazdy TTV.

Reklama

Nagrało się, co Marcin Hakiel wypalił do Dagmary Kaźmierskiej

Wieść o udziale Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z gwiazdami" wywołała ogromne zamieszanie, ale już po pierwszym odcinku widzowie zmienili zdanie diametralnie i od tamtej pory jej kibicują. Debiut celebrytki na parkiecie zgromadził ogrom gratulacji, a fani jednomyślnie stwierdzili, że mimo problemów z nogami, poradziła sobie świetnie!

Nie ma wątpliwości, że duża w tym zasługa Marcina Hakiela, jej tanecznego partnera, który spędzał z nią na sali treningowej długie godziny przez kilka tygodni. Tym razem uczestnicy mają na opanowanie choreografii zaledwie tydzień, zatem trwa wyścig z czasem. Choć jeszcze nie tak dawno Dagmara skrupulatnie relacjonowała niemal wszystkie treningi, teraz ogranicza się do absolutnego minimum, by w pełni poświęcić się próbom. Mimo to właśnie dotarł do nas kolejny urywek z sali tanecznej!

Marcin Hakiel, Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News

Na nagraniu autorstwa Marcina Hakiela słychać, co mówi do Dagmary w trakcie prób. Gdy ta akurat pałaszowała ciastko, on zwrócił się do niej i wypalił:

No, królowa! To muzyczkę masz, ciasteczko jest, to co? Jedziemy dalej! Tak będziesz robiła królowa!

Choć na te słowa mina Dagmary była raczej nietęga, ostatnio przekonaliśmy się, że podczas prób tej dwójki nie brakuje drobnych żarcików i wygłupów. Sam Conan w rozmowie z nami ujawnił prawdę o relacji Marcina z jego mamą, nie pozostawiając wątpliwości, że świetnie się dogadują!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Rafał Maserak wymownie ocenia taniec Dagmary Kaźmierskiej: „Nie był to dobry występ”

Nagrało się, co Marcin Hakiel wypalił do Dagmary Kaźmierskiej Instagram@queen_of_life_77

Nagrało się, co Marcin Hakiel wypalił do Dagmary Kaźmierskiej Instagram@queen_of_life_77