Robert Makłowicz świętuje 60. urodziny. To uwielbiany krytyk kulinarny i podróżnik, a jego opowieści i wiedza kulinarna przyciągają i ciekawią naprawdę ogromne grono fanów. Chociaż Robert Makłowicz może cieszyć się olbrzymią popularnością i szacunkiem, to niewiele opowiada o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że wraz z żoną Agnieszką doczekali się dwóch synów. Czy Mikołaj i Ferdynand są do niego podobni? Zobaczcie ich rodzinne zdjęcia

Reklama

Synowie Roberta Makłowicza

Robert Makłowicz przez dziesiątki lat dzieli się swoim doświadczeniem kulinarnym z widzami. Idąc z duchem czasu jest obecny również w mediach społecznościowych. Najbardziej lubiany krytyk kulinarny w Polsce może cieszyć się ponad 720 tysiącami obserwujących na Instagramie. O swoim życiu rodzinnym jednak nie opowiada zbyt często. Wraz z Agnieszką Makłowicz, którą również poznał na planie telewizyjnym są szczęśliwym małżeństwem od ponad trzech dekad (od 1991 roku). Wspólnie doczekali się dwóch synów. Właściwie to właśnie oni namówili go na założenie profili społecznościowych:

Jak to powiedzieli moi synowie – kto nie ma Instagrama, ten nie żyje – zatem żyję - napisał pod pierwszym opublikowanym postem.

Instagram @robertmaklowicz_official

Zobacz także: Elton John kończy 76 lat. Synowie muzyka to już duzi chłopcy. Zachary jest nastolatkiem!

Dwa lata temu zdjęcia Roberta Makłowicza z Mikołajem i Ferdynandem wywołały furorę w mediach. Wówczas na sklepowe półki wchodziły produkty, nad którymi pracował właśnie z synami.

- Ale obstawa!

- ❤️❤️❤️????????????????????Widać, że tata dużo może. Wychować takich wspaniałych Synów to brawo.

- Wooooow synów ma Pan ...wow! Prawie tak dobrzy, jak pana potrawy :D

- Fajne chłopaki ????

- Synowie? Wygląda Pan jak ich brat ????

Instagram @robertmaklowicz_official

Zobacz także: Małgorzata Dydek zmarła nagle. Synowie podziwiają jej sukcesy w księdze rekordów Guinnessa

Zobacz także

Czy synowie Roberta Makłowicza poszli w ślady ojca? Mikołaj Makłowicz skończył szkołę hotelarsko- gastronomiczną:

W Szwajcarii takie szkoły są najlepsze w świecie, więc była to dość kosztowna ekstrawagancja" - mówił Robert Makłowicz w wywiadzie dla „Show”.

Jest także dyplomowanym sommelierem. Z kolei Ferdynand Makłowicz postawił na karierę prawniczą. Jednak jak podkreśla Robert Makłowicz:

Obu synom kulinaria nie są obce.

Reklama

- czego idealnym dowodem jest m. in. wspólny projekt "Makłowicz - dania gotowe".