Niesamowite, jak wygląda dziś starszy syn Roberta Gonery. Teodor Gonera ma już 20 lat i poszedł w ślady ojca. Ma za sobą już pierwsze aktorskie projekty, a niedługo będzie można zobaczyć go w uwielbianym przez widzów serialu. Zobaczcie nowe zdjęcia Teodora Gonery i jego podobieństwo do znanego ojca.

Robert Gonera jest ojcem trójki dzieci. Doczekał się córki Nastazji z małżeństwa z Joanną Fraszyńską oraz dwóch synów: Teodora i Leonarda ze związku z Karoliną Wolską. Relacje aktora z synami nie zawsze były dobre. Kiedy aktor przeżywał trudne chwile i załamanie nerwowe, na pewien czas stracił kontakt z synami, jednak zrobił wszystko by to odbudować.

Starszy syn Roberta Gonery ma już 20 lat i jest niezwykle podobny do taty. Teodor Gonera zawodowo zdecydował się iść w ślady ojca i kształcić się w aktorstwie. W 2023 roku rozpoczął studia na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Ma za sobą już telewizyjny debiut.

Syna Roberta Gonery można było zobaczyć w serialu fabularnym "Święty", gdzie wcielił się w rolę Arnolda. Wystąpił także w takich produkcjach jak "Dzielnica strachu" w roli Kondzia w odcinku "Kain i Abel" a także etiudzie szkolnej "Ladylike" jako Marka. Teraz Teodora Gonerę będzie można zobaczyć w kolejnym uwielbianym przez widzów serialu TV Puls. Syn Roberta Gonery wystąpi w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Zobaczcie jego nowe zdjęcia zrobione na planie serialu.

Teodor Gonera, syn Roberta Gonery, dołącza do obsady serialu "Lombard. Życie pod zastaw" od 812 odcinka. Odcinki z Teodorem Gonerą można oglądać już od 17 października, emisja o godzinie 19:00 w TV Puls.

Bohater grany przez Teodora Gonerę to Bartek Nanowski „Nano” - przychodzi do lombardu zastawić zloty łańcuszek z krzyżykiem - akurat wtedy, kiedy pracujący w lombardzie Roman (Marcin Borchardt) głowi się nad niedziałającym laptopem. Nano załatwia problem w „pięć sekund”. Kazimierz, Łanda i Roman (Zbigniew Buczkowski, Emilia Walus, Marcin Borchardt) patrzą na niego z uznaniem. Okazuje się, że Nano ma wyjątkowe zdolności do elektroniki. Co z tego wyniknie? Czym jeszcze „Nano” zaskoczy Kazimierza? Czy szef lombardu zobaczy w nim potencjał na nowego pracownika?

