Elton John kończy 76 lat. Synowie muzyka to już duzi chłopcy. Zachary jest nastolatkiem!

Robert Lewandowski ma wiernych kibiców nie tylko w Polsce. O jego golach strzelonych podczas meczów w barwach Bayernu Monachium dyskutują wszyscy znawcy piłki. Okazuje się, że do grona kibiców Lewego należy również... syn znanego muzyka! O kogo chodzi? Syn Eltona Johna jest kibicem Roberta Lewandowskiego Kibicem Roberta Lewandowskiego jest również... syn Eltona Johna! Brytyjski muzyk opublikował właśnie na Instagramie zdjęcie, na którym widać jego dwie pociechy ubrane w piłkarskie stroje. Okazuje się, że obaj są wielkimi fanami drużyny Bayern Monachium. Jeden z nich z dumą nosi koszulkę Roberta Lewandowskiego, którą przywiózł mu z Monachium tata. Wybrałem to dla moich synów, gdy byłem w Monachium - napisał Elton John. Pod zdjęciem pojawiło się wiele wpisów od fanów z Polski. - Poland rules - Polska! Lewandowski! - Lewandowski❤️🇵🇱 - piszą internauci. Przypomnijmy, że w 2010 roku Elton John wraz ze swoim partnerem adoptowali chłopca, którego urodziła dla nich surogatka. Dziecko otrzymało imię Zachary Jackson Levon Furnish-John. Co ciekawe, jego matką chrzestną jest Lady Gaga. Trzy lata później Elton John i Davida Furnish adoptowali drugiego chłopca, któremu dali na imię Elijah Joseph Daniel Furnish-John. Spodziewaliście się, że Robert Lewandowski ma wśród fanów takiego wyjątkowego kibica? Wyświetl ten post na Instagramie. Picked these for my sons while in Munich. Thanks for being such a terrific audience!! 👏🏻🚀👏🏻🚀👏🏻🚀👏🏻🚀👏🏻🚀👏🏻🚀...