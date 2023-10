Małgorzata Dydek zmarła nagle w 2011 roku. Wraz z nią życie straciło dziecko, które nosiła pod sercem. Wybitna koszykarka zmarła będąc w 4. miesiącu ciąży. Miała zaledwie 37 lat. W dniu śmierci osierociła dwóch synków Alexandra i Davida. W 2023 roku mają już 13 i 15 lat.

Małgorzata Dydek znana jako "Margo" była legendą koszykówki. Nie tylko była najwyższą koszykarką w historii WNBA (miała 2,18 m wzrostu), ale odnosiła sukcesy na całym świecie, grając nie tylko w Polce ale także Francji, Hiszpanii, Rosji i USA.

W maju 2011 roku wydarzył się dramat. Małgorzata Dydek zasłabła, upadając we własnym domu w Brisbane w Australii. Przewieziono ją do szpitala, gdzie została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Niestety zmarła tydzień później.

Śmierć Małgorzaty Dydek w 2011 roku wstrząsnęła światem sportu. Wybitna koszykarka zasłabła w domu. Wprowadzono ją w stan śpiączki, jednak zmarła po tygodniu, dokładnie 27. maja 2011 roku. Cztery lata temu, siostra Małgorzaty Dydek opowiedziała o przyczynach śmierci sportsmenki:

Nie wiadomo jednak, co było przyczyną zatrzymania akcji serca:

Po prostu przyczyna śmierci to zatrzymanie akcji serca. Dlaczego, co i jak - do tej pory nie wiemy. Wydaje mi się, że lekarze sami tego nie wiedzą. Nie ma na to odpowiedzi.