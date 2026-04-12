Sezon koncertów plenerowych i festiwali znów zaczyna rozgrzewać Polskę, a wraz z nim wraca temat stawek największych nazwisk. W 2026 r. różnice między artystami są wyraźne, ale wspólny mianownik jest jeden: kalendarze pękają w szwach, a pojedynczy występ potrafi kosztować tyle, co roczna pensja wielu osób.

Tyle Justyna Steczkowska zarabia na jednym koncercie

Serwis Super Express dotarł do szczegółowych danych, dotyczących zarobków polskich gwiazd. Nie od dziś temat ten rodzi wiele spekulacji i domysłów. Ile więc polscy artyści zarabiają na koncertach?

Justyna Steczkowska, która ponoć po Eurowizji podniosła swój cennik w 2026 roku gra intensywnie, a jej koncerty mają kosztować ok. 35 tys. zł za występ. W planach są jak na razie 44 koncerty, co przekłada się na wyliczenie rzędu 1,5 mln zł. To poziom, który ustawia ją w ścisłej czołówce zestawienia i pokazuje, jak szybko rynek reaguje na duże, głośne wydarzenia w karierze artystki.

W tych kwotach zawsze należy jednak pamiętać o kosztach i podziale przychodów, bo koncert to nie solo-występ, tylko praca całej ekipy - dojazdy, obsługa techniczna, produkcja i zespół współpracowników. Mimo tego skala robi wrażenie, zwłaszcza gdy spojrzeć na to, że mówimy o regularnych, powtarzalnych stawkach, a nie pojedynczym, wyjątkowym wydarzeniu.

Ile zarabiają inne gwiazdy?

Jeśli ktoś miał wątpliwości, kto w 2026 roku gra najmocniej o tytuł rekordzistki, tu nie ma miejsca na przypadek. Maryla Rodowicz ma zagrać do końca roku co najmniej 45 koncertów. Przy szacunkowej stawce 50 tys. zł za jeden występ daje to 2,25 mln zł.

Wśród najmocniejszych graczy jest także Lady Pank. Zespół w 2026 roku świętuje 45 lat na estradzie i ma zaplanowane łącznie 27 koncertów. Do tego nie ogranicza się tylko do Polski, bo w kalendarzu są także występy w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Stawka ma wynosić 60–70 tys. zł za koncert, co daje łączny zarobek ponad 1,7 mln zł.

Wysoko plasuje się również Dawid Kwiatkowski: ok. 55 koncertów w 2026 roku, ok. 40 tys. zł za każdy, a w sumie ponad 2 mln zł.

