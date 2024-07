Na chwilę przenosimy się do lat 90., to wtedy Spice Girls królowały na listach przebojów i w świadomości młodych dziewczyn. Większość z nich naśladowała styl gwiazd, który teraz wydaje się nam dość śmieszny. Dzisiaj każda z pań wygląda o niebo lepiej, a przynajmniej zdecydowanie skromniej i z większą klasą.

Wczoraj, pierwszy raz od kilku lat wszystkie pojawiły się w jednym miejscu. A wszystko za sprawą powstającego musicalu „Viva Forever” na podstawie twórczości Spice Girls. Czyżby „Mamma Mia” na podstawie przebojów Abby miała zostać zdetronizowana?

Przyznacie, że każda okazja jest dobra do wspomnień, dlatego też specjalnie dla was przygotowaliśmy galerię z ostatnich kilkunastu lat Spice Girls. Tych, którzy chcą zobaczyć niezwykłą przemianę pań zapraszamy do galerii poniżej. Zobaczcie jak się zmieniały: